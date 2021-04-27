Физиогномист раскрыла секрет притягательности Стаса Михайлова

https://static.news.ru/photo/6b1c206e-a73c-11eb-a4f0-96000091f725_660.jpg Стас Михайлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Физиогномист Зоя Никитенкова рассказала, чем притягивает многочисленных поклонниц Стас Михайлов. Эксперт раскрыла секрет певца в интервью Woman.ru.

По её словам, артист сочетает в себе все черты, привлекающие женщин в мужчинах. Они могут удовлетворить как и экзальтированных поклонниц, слепо принимающих своего кумира, так более требовательных дам бальзаковского возраста.

Он уверен в себе. Даже больше — самоуверен. Открытые верхние веки выдают его полное пренебрежение к тому, что о нём думают. Ничто и никто не сможет поколебать уверенность артиста в собственной правоте и неотразимости, — сообщила Никитенкова.

Она уточнила, что чем сильнее человек любит себя, тем чаще окружающие относятся к нему с почитанием и интересом.

Также большую роль играет крепкая фигура и брутальный образ Михайлова. Физиогномист пояснила, что своим видом он транслирует физическую силу, мужскую харизму, которые создают впечатление у окружающих, особенно слабых женщин, крепкого плеча.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что феноменальный успех певца Стаса Михайлова объясняется тем, что он очень точно понимает свою аудиторию и неизменно «попадает в цель».