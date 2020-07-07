Фигуристка Бережная рассказала, что бывший муж избегает общения с детьми

https://static.news.ru/photo/5b821b54-c119-11ea-81e8-fa163e074e61_660.jpg Елена Бережная Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

42-летняя фигуристка Елена Бережная призналась, что её бывший муж, житель Канады фигурист Стивен Касинс не общается с детьми.

Спортсменка рассказала, что мужчина сначала поддерживал общение с сыном и дочкой, но позже оно полностью прекратилось.

Не знаю, что сейчас происходит в его личной жизни. Наверное, он счастлив. Правда, детям звонит только в день рождения. Раньше мы пытались видеться, я летала в Канаду с детьми. А однажды он не смог приехать на день рождения дочки. Я этого не понимаю, — рассказала Бережная в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

В 2007 году у Бережной и Касинса родился сын Тристан, а в 2009 году дочь София-Диана. В 2012 году пара рассталась, инициатором развода стал канадский фигурист.

В начале нулевых Бережной прочили счастливый брак с партнёром по льду Антоном Сихарулидзе. Когда женщина решила выйти замуж за Касинса, мужчина предупреждал, что канадский спортсмен «ненадёжный» человек, но она не прислушалась к его совету.

Сихарулидзе продолжает поддерживать дружеские отношения с бывшей партнёршей по льду.

К сожалению, так у Лены сложилась жизнь. В этом нет ничего страшного, ведь у неё двое прекрасных детей, да и сама она великолепная. Я думаю, что мы справимся и выкормим всех! — рассказал Сихарулидзе журналистам.

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