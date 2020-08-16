Фанаты придумали подпись к фото Полины Гагариной с намёком на развод

https://static.news.ru/photo/2100f5e0-e03b-11ea-8d7c-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полина Гагарина опубликовала новое фото в Instagram и предложила поклонникам придумать к нему подпись. В одном из вариантов содержится намёк на развод певицы с мужем.

На снимке Гагарина бежит по пирсу в купальнике, её волосы развеваются. Некоторые фанаты сориентировались на песню Юрия Антонова «Я вспоминаю» и предложили несколько вариантов подписи со словами «летящей походкой».

Кто-то придумал собственную рифму: «Тонкая ножка, прямая чёлка. Я бегу понемножку, обгоняя волны». Нашлись и те, кто придумал подпись с намёком на развод: «Свободная я как птица!». В целом поклонники похвалили снимок Гагариной, отметив и отсутствие лишнего веса у певицы, и её симпатичную внешность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. О перемене в личной жизни она рассказала в эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася».