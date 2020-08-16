16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Фанаты придумали подпись к фото Полины Гагариной с намёком на развод

06:39, 17 августа 2020
Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полина Гагарина опубликовала новое фото в Instagram и предложила поклонникам придумать к нему подпись. В одном из вариантов содержится намёк на развод певицы с мужем.

На снимке Гагарина бежит по пирсу в купальнике, её волосы развеваются. Некоторые фанаты сориентировались на песню Юрия Антонова «Я вспоминаю» и предложили несколько вариантов подписи со словами «летящей походкой».

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÐ¸ÑÐµ ÑÐ¾ÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼Ð¸, Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ð»ÑÐ¹ÑÑÐ° Ð£ Ð²Ð°Ñ Ð¾ÑÐ»Ð¸ÑÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸ÑÑÑ, Ñ ÑÐ²ÐµÑÐµÐ½Ð° Ð¯ Ð²ÐµÐ´Ñ ÑÐ¸ÑÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ #Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð½Ð°Ð³Ð°Ð³Ð°ÑÐ¸Ð½Ð° #ÐºÐ¾Ð¶Ð°Ð´Ð°ÐºÐ¾ÑÑÐ¸ #Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð´Ð¸Ð§ÑÐ¾ÐÐ½Ð°ÑÐ¡Ð¾Ð±Ð¾Ð¹Ð¡Ð´ÐµÐ´Ð°Ð»Ð° #Ð½Ð°ÐºÐ¾ÑÐ¼Ð¸ÑÐµÐÐ¾Ð»Ð¸Ð½Ñ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Polina Gagarina (@gagara1987)

Кто-то придумал собственную рифму: «Тонкая ножка, прямая чёлка. Я бегу понемножку, обгоняя волны». Нашлись и те, кто придумал подпись с намёком на развод: «Свободная я как птица!». В целом поклонники похвалили снимок Гагариной, отметив и отсутствие лишнего веса у певицы, и её симпатичную внешность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. О перемене в личной жизни она рассказала в эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео