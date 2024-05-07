Фадеев записал с детьми песню памяти героев России Композитор Фадеев записал с детьми новую песню «Журавли» ко Дню Победы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Фадеев

Продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал в своем Telegram-канале новую песню «Журавли», записанную с детьми и посвященную памяти героев России. Музыкант отметил, что несколько лет назад представлял демо-версию композиции. Его поразило, что она «ушла в народ».

То, что произошло с песней за эти два важных для страны года, вдохновило меня на то, чтобы записать «Журавлей» с юными исполнительницами — Любой Яскевич и Настей Широковой. Премьера — 9 мая, — написал продюсер.

Ранее российская рок-группа «Пикник» выпустила первую после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» песню под названием «Гитары тихие рыдания» и клип на композицию. В клипе девушка ставит виниловую пластинку на проигрыватель, и в ее комнате появляются музыканты. Они исполняют песню со словами «Где же те дни, что дали нам надежду», а героиня ролика ложится на рояль, слушая выступление группы.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров по случаю дня рождения выпустил песню «Дальше буду жить», где обращается ко времени с просьбой не спешить и боится, что за прожитые годы не успеет принять себя. К новому треку Киркоров снял клип, в котором предстал в белой шелковой рубашке и черных брюках. Текст новой композиции написала участница Евровидения-2021 Манижа.