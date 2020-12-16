Фадеев признался, что почувствовал себя дураком от «Давай поженимся!»

https://static.news.ru/photo/e9e04f30-400b-11eb-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Макс Фадеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Фадеев поделился впечатлениями от просмотра программы «Давай поженимся!» на Первом канале. По словам продюсера, от увиденного он почувствовал себя дураком.

Возмутивший его фрагмент и свои мысли по этому поводу Фадеев опубликовал в Instagram. В кадре 25-летний рэпер GOODY (Дмитрий Гусаков) из Санкт-Петербурга перепутал знаменитого режиссёра Федерико Феллини с популярным блюдом японской кухни.

Я не знаю, что и сказать... «Это суши такие» Феллини... Скажите мне, что происходит? Это кто? Мы среди кого живём? Большой привет министру образования! Это ЕГЭ, — пишет шокированный Фадеев.

Изумлённым подписчикам продюсер пояснил, что пришёл заниматься в тренажёрный зал, подключился к Интернету и среди предложенного нашёл этот ролик.

Ну я и включил... дурак, — сделал вывод Фадеев.

Многие полностью согласились с Фадеевым насчёт программы. Кое-кто даже пошутил, что продюсер ходит в один зал с Гариком Харламовым, который не упускает случая подшутить над программой. Оптимисты выразили надежду, что рэпер просто «так дёшево» пошутил.

«Не дай бог услышать его песни. Что же творится такое!», «Из-за Гузеевой можно посмотреть, она же прелесть!», «Катимся ко дну», написали в комментариях поклонники Фадеева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Максим Фадеев одной из своих поклонниц написал, что лучше в цирк сходить, чем петь на «Песне года». Таким образом он ответил на вопрос, почему так редко появляется на ТВ.