Эпатажный певец Шура поразил поклонников результатами похудения

https://static.news.ru/photo/6069bb34-e475-11ea-929a-fa163e074e61_660.jpg Фото: shuramedvedev/instagram.com

Эпатажный 45-летний певец Шура опубликовал на своей официальной странице в социальной сети фотографию, которая поразила подписчиков. На ней исполнитель запечатлён после похудения.

На фото Шура обнимает берёзку и широко улыбается на камеру. Поклонники певца поразились резким изменениям во внешности артиста, который, очевидно, сумел сбросить не один десяток килограммов.

Вы стройный теперь, как берёза, — написала под постом Шуры в комментариях одна из пользовательниц Instagram.

Другие поклонники также восхищённо восприняли изменения в облике исполнителя хита «Твори добро». Одни написали, что у Шуры «осиная талия», другие решили, что он похудел чрезмерно, и призвали его поехать «к бабушке на пирожки и пельмени».

Ранее в СМИ появилась информация, что певец за три месяца сбросил 25 кг. Ему в этом помог «звёздный диетолог». По одной из версий, Шура решился на такие перемены, чтобы вскоре стать родителем.

Как передавал NEWS.ru, в марте Шура подтвердил, что ему сделали экстренную операцию. Врачи удалили грыжу, которая находилась в желудке. Это новообразование могло перерасти в рак.