Эммануил Виторган высказался о разводе сына с Ксенией Собчак

https://static.news.ru/photo/fc417b32-6bc5-11eb-9e7b-96000091f725_660.jpg Эммануил Виторган Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актёр Эммануил Виторган рассказал, что был очень рад отношениям сына Максима с Ксенией Собчак, но не сильно огорчился, узнав о разводе.

По словам артиста, Собчак он знал с детства, потому что родители приходили с ней в театр. Новость о разводе пары он воспринял спокойно, потому что никогда не вмешивается в дела взрослого сына.

У Ксении уникальная семья. До сих пор дружу с мамой Ксюши Людмилой Борисовной. Мы встречаемся на всех днях рождения. Я не переживал, когда Максим развёлся, потому что это его жизнь и семья. Уверен, что за годы отношений Ксения и Максим сделали что-то хорошее друг для друга, они подарили мне прекрасного внука. Ирина, моя жена, часто созванивается с Ксенией. На мой взгляд, она резковата, но, наверное, такие моменты бывают у каждого человека, — рассказал Виторган в интервью Дмитрию Гордону для его Youtube-канала.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Максим Виторган признался, что после женитьбы на светской львице и телеведущей Ксении Собчак у него начался профессиональный застой. Несмотря на то, что сейчас он снова востребован в кино, больше его жизнь связана с театром. Он поставил три спектакля, но не спешит причислять себя к режиссёрам. Также Виторган рассказал, что спокойно относится к своей популярности и его не раздражают просьбы незнакомых людей сделать с ним совместное селфи на улице, если поклонники не слишком настойчиво вторгаются в его личное пространство. В качестве примера такой назойливости он привёл инцидент, произошедший, когда две женщины мешали ему разговаривать по видеосвязи с сыном Платоном, родившимся в браке с Собчак. Актёр признался, что ему пришлось резко ответить на такую бестактность.

Ксения Собчак и Максим Виторган стали встречаться в 2013 году. Вскоре они поженились, а в 2016 году у них родился сын Платон. Через шесть лет брака супруги развелись. У телеведущей начался роман с режиссёром Константином Богомоловым, за которого она вышла замуж в 2019 году.