Эми Уайнхаус могло быть 40: кто еще из звезд умер в 27 Певица скончалась в 2011 году, а сегодня ей могло бы исполниться 40

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Эми Уайнхаус в Калькшойне, Берлин, 2007 год

Сегодня, 14 сентября, певице Эми Уайнхаус исполнилось бы 40 лет. В 23 года она стала первой и единственной британской исполнительницей, которая получила пять статуэток «Грэмми». Ее альбом Back to Black признали самым успешным альбомом XXI века в Англии, а саму Эми — «Лучшей британской певицей». Артистка скончалась в 2011 году от сердечного приступа. После ее смерти многие СМИ написали, что она попала в «Клуб 27». Так называют список влиятельных музыкантов, которые умерли в 27 лет. NEWS.ru вспоминает, какой была Уайнхаус, и рассказывает о других известных участниках «клуба».

От чего умерла Эми Уайнхаус

Эми родилась в семье таксиста Митча Уайнхауса и фармацевта Дженис Уайнхаус. Родители часто слушали дома джаз, а бабушка Синтия дружила с легендарным британским джазменом Ронни Скоттом. Девочка с раннего возраста увлекалась музыкой. К 10 годам Уайнхаус собрала рэп-группу Sweet n’ Sour, в 12 поступила в престижную театральную школу Сильвии Янг. Однако уже через два года ее исключили за непристойное поведение.

В 14 лет Эми начала писать песни и впервые попробовала наркотики. Через год подписала свой первый контракт с звукозаписывающей студией EMI, а в 20 лет выпустила дебютный альбом Frank.

В середине 2000-х Уайнхаус познакомилась с музыкантом Блейком Филдер-Сивилем. За все время отношений с ним артистка выпустила самые известные песни, в том числе Back to Black. Блейк и Эми даже были женаты около двух лет. В тот период Уайнхаус начала употреблять наркотики и пить много алкоголя. Певица пыталась несколько раз проходить лечение в реабилитационных центрах, но после того, как выходила оттуда, вновь срывалась.

Летом 2011 года планировалось мировое турне Уайнхаус. Первый концерт состоялся в Белграде, но на нем Эми не пела, а общалась с музыкантами, падала на сцене, путалась в словах. Она находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. После этого менеджеры певицы приняли решение отменить весь ее тур.

23 июля 2011 года Эми нашли мертвой в ее квартире в Лондоне. Звезда скончалась в возрасте 27 лет от сердечного приступа.

Чем запомнилась Дженис Джоплин

Дженис Джоплин называли «жемчужиной рок-н-рола» и легендой блюза. Она прославилась в 24 и умерла в 27 лет. За свой голос Джоплин получила звание «Мама блюза». С раннего возраста Дженис сильно переживала из-за своей внешности. В 1963 году она сбежала из колледжа, после того как ее назвали самым уродливым человеком общежития.

Чтобы не обращать внимание на оскорбления, Джоплин начала петь и злоупотреблять алкоголем. Сначала она выступала в дешевых барах Сан-Франциско, позже попала в группу Big Brother And The Holding Company.

На международном музыкальном фестивале в Монтерее в 1967 году никому не известный коллектив впечатлил публику. Режущий и одновременно нежный голос Дженис, ее безумство на сцене и полная самоотдача понравились зрителям. Она стала кумиром молодежи шестидесятых, которые копировали ее стиль. СМИ активно обсуждали ее манеру пения. «Никогда прежде белая певица не вела себя таким образом на сцене и не использовала так возможности своего голоса», — так говорили о Джоплин.

4 октября 1970 года служащий отеля нашел певицу мертвой в своем номере. У нее был разбит нос, поэтому начали появляться версии, что Джоплин была убита.

Какая песня прославила Курта Кобейна

Курт Кобейн прославился как гитарист и солист группы Nirvana. В 2003-м он занял 12-ю строчку рейтинга «100 величайших гитаристов всех времен», хотя сам не стремился к славе.

С ранних лет Курт интересовался музыкой, слушал The Beatles, AC/DC, Sex Pistols. В 14 лет он научился играть на гитаре, а в 1985-м организовал свой первый музыкальный коллектив под названием «Fecal Matter».

Nirvana появилась в 1988 году. Курт писал тексты, гитарист Крис Новоселич и ударник Аарон Буркхард сочиняли музыку. Первый альбом Bleach не принес славы музыкантам, зато пластинка Nevermind понравилась критикам. Одна из композиций этого альбома — Smells Like Teen Spirit — надолго возглавила хит-парады и стала гимном поколения.

В 1991 году Курт начал встречаться с певицей Кортни Лав, с которой познакомился после концерта. Их романтические отношения развивались быстро, в 1992-м она объявила о беременности. Спустя месяц молодые люди оформили отношения официально.

На протяжении нескольких лет Кобейн употреблял наркотики, в частности героин. В 1993-м он чуть не умер от передозировки героина. Друзья спасли его и уговорили лечиться. Курта отправили в реабилитационный центр, откуда он сбежал буквально через день.

5 апреля 1994 года Курт Кобейн был найден мертвым. Музыкант покончил с собой. После его смерти конспирологи выдвигали версии, что артист был убит. Часть праха Кобейна развеяли над рекой Уишка в его родном Абердине, а другую оставила себе Кортни Лав.

Что погубило Джима Моррисона

Джим Моррисон до сих пор считается одним из ярких фронтменов в истории рок-музыки. С детства он отличался сообразительностью, а его IQ был выше 150. Во время учебы на факультете кинематографии Моррисон создал группу The Doors. Коллектив назывался так же, как и произведение Олдоса Хаксли «Двери восприятия».

Сначала The Doors не пользовались популярностью. Музыканты плохо играли, а их фронтмен появлялся на сцене пьяным. Обаяние Моррисона привлекло к группе не только внимание девушек, но и агента Пола Ротшильда. Песни Alabama Song, Light My Fire и другие прославили группу, каждый альбом становился культовым.

Со слов барабанщика The Doors Джона Денсмора, Джим Моррисон всегда был алкоголиком. Во время записи альбома The Soft Parade он пил постоянно. Пагубная привычка не влияла на качество текстов, но страдали продуктивность группы и здоровье певца — в студии Моррисон нередко терял сознание.

Позже Моррисон начал употреблять наркотики. Он спал на улице, ввязывался в драки, злился от любой мелочи. Во время последнего выступления группы Джим забыл текст и упал на барабанную установку.

3 июля 1971 года Джим Моррисон был найден мертвым. Накануне он проводил время с подругой Памелой Курсонело, которая и обнаружила тело певца. Официальной версией смерти назвали сердечный приступ.

Джими Хендрикс предвидел смерть

Джими Хендрикс был одним из ярких гитаристов-виртуозов ХХ века и лидером группы The Jimi Hendrix Experience. Он с детства увлекся музыкой. В 15 купил себе первую гитару за $5. С подросткового возраста парень умел играть правой и левой рукой. Отец не знал, что его сын — левша, и заставлял Джими переворачивать гитару. Через несколько лет этот навык стал фирменной фишкой музыканта.

Хендрикс прославился не только виртуозной игрой на гитаре, но и тем, что часто попадал в скандалы. Еще в детстве Джими начал воровать, позже он попробовал наркотики. По словам артиста, они помогали ему справиться с бременем славы. Хендрикс несколько раз попадал в больницу с ожогами рук после поджигания гитары во время выступления. Это стало частью его фирменного стиля.

Музыкант нередко устраивал погромы в отелях, бил женщин и вел себя вызывающе. В 26 лет он едва не угодил в тюрьму за хранение героина. А через год, 18 сентября 1970 года, Хендрикс скончался в отеле «Камберленд».

Его подруга, Моника Даннеманн, заявила, что музыкант захлебнулся собственной рвотой. Девушка вызвала скорую, но спасти Джими не удалось. Расследование показало много нестыковок: считается, что к моменту вызова медиков Хендрикс был мертв уже 4–5 часов. Незадолго до произошедшего Джими дал интервью, в котором намекнул, что вряд ли доживет до 28 лет.

От чего страдал Башлачев

Александр Башлачев прославился как один из наиболее ярких представителей советского андеграунда, талантливый поэт, художник, бард и артист. Он написал первое стихотворение в три года и в школьное время собирал альманах. В студенческие годы Башлачев увлекся музыкой. Вместе с группой «Рок-сентябрь» он писал песни и выступал на фестивалях, однако на концертах предпочитал оставаться в тени.

Башлачев прославился благодаря пиратским записям собственных квартирников. Юрий Шевчук сравнивал его с Артюром Рембо, который «взорвал Францию и исчез».

17 февраля 1988 года тело Александра нашли около его дома в Ленинграде. По словам его фактической жены Анастасии Рахлиной, Башлачев был очень одинок.

«Его духовное видение было особенным, а взаимопонимание с людьми было возможно лишь до некоего барьера, который невозможно преодолеть, поскольку ты видишь то, что не видят другие. Невзирая на то, что люди были ему интересны (а он в свою очередь им) и были люди, которых Александр любил (равно как и были те, кто любил его), в общем и целом он был одинок, даже несмотря на свою общительность», — говорила Рахлина.

Как спасали Никиту Михайловского из фильма «Вам и не снилось»

Никита Михайловский прославился на весь Советский Союз после выхода фильма «Вам и не снилось», где сыграл главного героя — влюбленного подростка Рому Лавочкина. Он рано оказался в кино — в пятилетнем возрасте снялся в эпизоде картины «Ночь на 14-й параллели».

Отчим Михайловского, директор киностудии «Ленфильм» Виктор Сергеев помог мальчику получить второстепенную роль в ленте «Пятерка за лето». Через год он попал в мелодраматический проект «Объяснение в любви», а в 1981-м получил главную роль в картине «Вам и не снилось».

После школы Никита поступил в ЛГИТМИК на курс Рубена Агамирзяна, вместе с режиссером Борисом Юханановым и коллективом «Оберманекен» основал неформатную студию «Театр-Театр», снимался в кино, писал картины, дважды женился. В 1990 году врачи обнаружили у актера лейкоз.

Никита отправился на лечение в Великобританию. Был открыт сбор средства на пересадку костного мозга, в котором приняли участие Борис Ельцин, Гарри Каспаров, Маргарет Тэтчер. Английские врачи прооперировали артиста, но пересадка не дала положительных результатов. 24 апреля 1991 года в возрасте 27 лет Никита скончался в Лондоне.

Как погиб секс-символ нулевых Леонид Нерушенко из «Динамита»

Леонид Нерушенко стал звездой в начале 2000-х. Он работал моделью, снимался для обложек журналов и пел в популярной группе «Динамит». Благодаря продюсеру Юрию Айзеншпису участники бойзбэнда быстро стали кумирами молодежи.

В то время Нерушенко часто видели в компании Ксении Собчак. Влюбленные вместе посещали публичные мероприятия, держались за руки. В СМИ обсуждали скорую свадьбу звезд, но вскоре пара рассталась.

В 2003 году Леонид решил уйти из группы и заняться сольной карьерой. Он был уверен, что перерос «Динамит», и в интервью регулярно упоминал о конфликтах с Айзеншписом. «Юрий Шмильевич часто возмущается, мол, я слишком эмоциональный, активный. Проблем со мной много бывает», — делился музыкант.

Молодой человек работал над сольным альбомом и встречался с звездой «Дома-2» Ксенией Бородиной. За две недели до презентации альбома «Привет, как дела?» он разбился насмерть в ДТП. Вечером 2 сентября он поужинал в ресторане вместе с семьей и отправился домой на своем мотоцикле. Во время движения по Садовому кольцу Нерушенко не заметил вывеску «Осторожно, ремонтные работы», не справился с управлением и врезался в грузовик. Певец погиб на месте. Ему было 27 лет.

Родители Ельчина пытались судиться с автоконцерном после его смерти

Карьера Ельчина началась, когда ему было девять лет. Американский артист российского происхождения сыграл в безымянном эпизоде телевизионного сериала «Полиция Нью-Йорка». Мальчику пророчили блестящее будущее и называли одним из самых одаренных актеров современности. К 27 годам он снялся в 67 проектах, среди которых «Звездный путь», «Альфадог», «Терминатор: да придет спаситель».

Утром 19 июня 2016-го друзья обнаружили Антона мертвым возле его коттеджа в Лос-Анджелесе. Ельчина зажало между кирпичной колонной и бампером джипа. Полиция предположила, что молодой человек не поставил машину на ручной тормоз, оставил переключатель передач на нейтральной скорости и вышел из машины. Автомобиль покатился вперед и задавил артиста.

Позже родители Антона пытались судиться с автокомпанией. «Мы не вспоминаем Антошу, он с нами каждую секунду — был, есть и будет. Не пережили, не справились, не приняли его уход. Сын для нас жив, просто уехал надолго. Мы продолжаем общаться с ним каждый день, как с живым. Это помогает. Так как не хотелось, чтобы чужие люди въехали в дом Антона, который он очень любил, недавно продали свой и живем в его особняке. Ничего там не изменили, только все стены сейчас увешаны фотографиями и плакатами фильмов», — говорил Виктор Аркадьевич, отец Антона, «СтарХиту».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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