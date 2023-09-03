Экс-жена Шнурова застряла в грязи на фестивале Burning Man в Неваде Бывшая жена Шнурова Матильда застряла на фестивале Burning Man в США

Фото: Соцсети

Матильда Шнурова

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергей Шнурова Матильда выложила на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) видео в сторис, как она ходит по грязи на фестивале Burning Man в США. Экс-супруга музыканта вместе с еще 70 тысячами человек застряла на мероприятии в Неваде, с которого невозможно выехать из-за ливней.

Горящий человек превратился в грязного человека, — написала она.

Матильда поделилась с подписчиками снимками в обтягивающем костюме и шубе посреди огромной массы грязи. Вместо видео с танцами она показала, как ходит по лужам в одних носках. И выложила таких же гостей фестиваля, которым приходится жертвовать красивыми нарядами в угоду стихии.

За сутки в пустыне Блэк-Рок, ставшей площадкой фестиваля, выпала двухмесячная норма осадков. Дороги размыло, все превратилось в месиво грязи, людям запретили покидать площадку из-за опасности езды. Из-за грязевого ненастья ряд площадок на Burning Man так и не открылись. Под вопросом и финальный традиционный обряд сжигания деревянной фигуры талисмана. Организаторы призвали людей экономить еду и питьевую воду. Ожидается, что ситуация наладится 4 сентября, завершающий день фестиваля.