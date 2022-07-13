Экс-продюсер Лободы высмеяла слухи о постановочном романе с Линдеманном Продюсер Крапивина высмеяла слухи о постановочном роман Лободы с Линдеманном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала недавно появившуюся новость о том, что ее экс-подопечная инсценировала роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, чтобы скрыть личность реального отца ее дочери. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что подобные слухи ее веселят.

Также она выразила признательность журналистке Алене Жигаловой за то, что та ее упомянула.

Ржу в голос. 150 тысяч в месяц, Карл. Алена, блин, спасибо, что не забываешь, — написала Крапивина.

При этом она, как и Светлана Лобода, не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о постановочном романе.

Ранее Жигалова рассказала о возможном настоящем отце дочери Светланы Лободы, Тильды. По ее словам, это может быть известный женатый бизнесмен, который не захотел быть с певицей вместе, в то время как официально названный отец — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — не имеет никакого отношения к дочери Лободы. Как утверждает журналистка, представители Лободы заключили с Линдеманном контракт, согласно которому он не имел права отрицать свое отцовство.

Позднее продюсер Кирилл Чибисов рассказал, что Линдеманн получал по $150 тысяч за инсценировку романа с Лободой.

Сама певица отметила, что в истории «не хватает перчинки», однако отрицать слухи не стала.