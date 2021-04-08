«Не буду оправдываться»: экс-муж Лорак впервые прокомментировал их развод

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Бывший муж украинской певицы Каролины Куек, больше известной как Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал их развод. В СМИ причиной расставания пары после 15 лет совместной жизни называли неверность супруга.

По его собственному признанию, в какой-то момент его действительно «затянули клубы», но после расставания с женой он многое осознал.

Очень много сплетен было, много разных разговоров. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно. 15 лет живёшь с человеком, а после определённой ситуации остаёшься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи, — сказал Налчаджиоглу в интервью YouTube-каналу «Новини. Live».

Бизнесмен добавил, что продолжает общаться с девятилетней дочерью Софией и старается как можно чаще с ней видеться. Ребёнок не должен отвечать за ошибки родителей, считает он. К счастью, певица не препятствует этому, отметил мужчина.

Налчаджиоглу и Лорак развелись в 2019 году. Предприниматель с тех пор встретил новую любовь — 24-летнюю визажистку по имени Лилия. Лорак же личную жизнь напоказ не выставляет, но, по информации СМИ, встречается с продюсером Егором Глебом.

Если бизнесмен в своё время ради отношений переехал из Турции на Украину, то певица, наоборот, предпочитает поездки в Турцию. Ранее, как писал NEWS.ru, она провела выходные в Стамбуле.