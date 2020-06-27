Екатерина Андреева рассказала о своих хейтерах

Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила звёздную мать в том, что она разрушила их семью с помощью «змеиной энергии», которая пришла от дьявола. Девушка также начала утверждать, что на звёздную родительницу плохо влияет Наргиз Закирова.

Наргиз поинтересовалась у Плаксиной, чем она ей так не угодила. Певица не понимает, почему наследница Успенской говорит, что у неё «больной голос». Плаксина опубликовала скриншот сообщения подруги матери в Instagram....