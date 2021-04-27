Екатерина Андреева показала новый способ сохранить осиную талию

https://static.news.ru/photo/0b475e3c-a805-11eb-9639-96000091f725_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Телеведущая Екатерина Андреева в своём Instagram показала, какая процедура помогает её сохранять осиную талию. Сейчас она находится в швейцарской клинике на берегу Люцернского озера, где проходит полное медобследование и получает индивидуально подобранные процедуры. Необычным способом она поделилась в соцсетях.

Оставаться стройной 59-летней ведущей помогают новые технологии. Так, один из аппаратов клиники способен сделать талию тоньше на несколько сантиметров.

Новые технологии на страже стройности и красоты. Это машина помогает так наладить кровообращение, что ноги становятся лёгкими, походка летящей, каблуки в радость. Ну а талия? А талия кланяется в пояс, мол, спасибо тебе, моя обладательница, — написала Андреева.

Она предупредила подписчиков, что висцеральный жир — это, прежде всего, проблема здоровья, а потом уже красоты. Поэтому лучше стремиться к «осиной, чем к ослиной» талии.

Толстенький ослик миляга, конечно. Но тут вопрос здоровья, — подчеркнула ведущая.

Ранее Андреева опубликовала в Instagram видео своего визита к косметологу на Мальдивах. Процедура омоложения лица с помощью водорослей немного смутила её подписчиков, но многие всё же согласились с телеведущей, что красота — это «страшная» сила.