«Ей очень тяжело»: представитель MakSim рассказала о состоянии певицы

Официальный представитель российской певицы MakSиm Маргарита Соколова рассказала NEWS.ru о состоянии артистки, госпитализированной с пневмонией. Собеседница отметила, что также находится в Филатовской больнице. По её словам, исполнительнице «очень тяжело».
Она в таком же состоянии как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжёлый вирус, очень, — добавила Соколова, намекая, что у MakSиm COVID-19.
На личной странице в Instagram Марина Абросимова (настоящее имя MakSиm) накануне сообщила о своей госпитализации с 40% поражением лёгких. Исполнительница добавила, что несколько последних тестов на коронавирус оказались отрицательными.