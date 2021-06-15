«Ей очень тяжело»: представитель MakSim рассказала о состоянии певицы

Фото: maksimartist/instagram.com

Артём Афонский NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американский актёр Вин Дизель в разговоре с MTV News намекнул, что может получить роль в сиквеле фантастического фильма «Аватар». По его словам, он «любит Джеймса Кэмерона» — режиссёра первой части ленты.

Мы с Кэмероном уже общались, но съёмки пока не начаты. Я люблю Джеймса Кэмерона, и мне нравится идея создания франшизы «Аватар». Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы...