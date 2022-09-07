«Ей было куда расти»: продюсер рассказал о главной потере для Лободы Продюсер Рудченко заявил, что Лободе в России «было куда расти»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Продюсер Нателла Крапивина внесла большой вклад в становлении, творчестве и раскрутки певицы Светланы Лободы, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, с большой долей вероятности Крапивина использовала свои ресурсы на телевидении и не раз прибегала к помощи отца, который владел торговыми сетями на Украине. У продюсера были связи и средства для раскрутки Лободы, а сама певица потеряла значительную часть заработка после отъезда из России, где могла попробовать себя в разных жанрах.

До Нателлы Лобода имела творчество в «ВИА Гре» и сама что-то пыталась делать, но это все не выходило на такой уровень. Я думаю, этот тандем получился удачным, с одной стороны, благодаря Лободе как яркой харизматичной личности, с другой стороны, благодаря Крапивиной как хорошего менеджера, управленца с возможностями, с ресурсами, — сказал Рудченко.

Как отметил продюсер, если бы политическая ситуация не изменилась и певица осталась бы в России, она могла бы попробовать себя в разных жанрах. Именно выступая на российской сцене, для российского слушателя Лобода «вышла в топы».

Ей было куда расти. То, что она вышла в топы — это однозначно. Ее аудитория и заказчик были жителями России. Здесь она стала популярной и основной заработок шел из России. Несомненно она потеряла в финансах и в своей карьере, уйдя из российского рынка, — подытожил Рудченко.

Ранее Лобода назвала себя «артисткой № 1» в России, которую она покинула после начала спецоперации. Певица считает себя самой успешной не только в России, но и на Украине. «Артистка № 1» в Россию приезжать не собирается, по ее словам, она отказалась ото всех праздничных мероприятий и вечеринок. Певица заявила, что она отменила все гастроли и «вернула деньги».