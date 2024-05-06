Егор Крид заговорил о завершении карьеры после нового трека с JONY Егор Крид задумался о приостановке музыкальной карьеры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Крид

Российский рэпер Егор Крид во время стрим-трансляции на площадке Kick допустил, что может завершить музыкальную карьеру. Заявление артист сделал спустя несколько дней после презентации нового трека «Дым», записанного совместно с JONY (Джахидом Гусейнли).

Музыкант заявил, что устал от спешки. Сейчас, по словам Крида, ему хочется пожить для себя и, может быть, создать семью. При этом рэпер сообщил, что ему было бы интересно заниматься продюсированием.

Может, этот альбом выпустить и больше музло не писать? Уйти из музыки полностью или взять перерыв какой-нибудь на один-два года. Просто хочется пожить для себя и потом выпустить через несколько лет еще один альбом, — сказал музыкант.

Ранее Егор Крид во время визита в США был замечен в компании 30-летнего блогера Алексея Шевцова, известного своими антироссийскими высказываниями. На снимке, опубликованном самим Кридом, также присутствуют блогеры Александр Зубарев и JesusAVGN. На тот момент музыкант проводил время на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. Как писали СМИ, Шевцов в разное время заявлял о том, что идея фикс русских людей — колонизация новых территорий, а также уверял, что в российском обществе максимальный «запрос на Сталина», на жесткую руку.