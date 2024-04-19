Егора Крида осудили за фото с антироссийским блогером Крид в США проводит время в компании антироссийского блогера Шевцова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Крид

29-летний российский рэпер Егор Крид во время визита в США был замечен в компании 30-летнего блогера Алексея Шевцова, известного своими антироссийскими высказываниями, пишет SHOT. На снимке, опубликованном Кридом, также присутствуют блогеры Александр Зубарев и JesusAVGN. В настоящее время музыкант проводит время на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, говорится в сообщении.

Как отмечает канал, Шевцов в разное время заявлял о том, что идея фикс русских людей — колонизация новых территорий, а также уверял, что в российском обществе максимальный запрос на Сталина, на жесткую руку, пишет SHOT.

Ранее Крид собрал 7 млн рублей в рамках благотворительного стрима для белгородцев и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале исполнитель рассказал, что 255 тысяч рублей прислали зрители, а остальные 6,7 млн он собрал сам.

Крид поблагодарил всех зрителей своего стрима и рассказал, что побил собственный рекорд. Впервые его трансляцию посетили почти 50 тысяч зрителей одновременно. Следом певец выложил пост с отчетом, где рассказал, что 1 млн рублей отправил в помощь пострадавшим в «Крокусе» и 5 млн — в фонд Белгорода, который помогает больным раком детям. Оставшийся миллион Крид распределил между четырьмя семьями Белгородской области.