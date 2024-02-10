«Едем разводиться»: Джанабаева опубликовала фото с Меладзе Джанабаева впервые за долгое время опубликовала совместное фото с Меладзе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Певица Альбина Джанабаева опубликовала совместный снимок с мужем Валерием Меладзе, фотография появилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистки. Эта публикация с участием обоих артистов стала первой за долгое время на фоне слухов о разводе.

Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку, — написала Джанабаева.

На представленном снимке певица улыбается в камеру, а Меладзе находится за рулем автомобиля. Куда именно направляются звезды, Джанабаева уточнять не стала. Судя по снимку, можно сделать вывод, что они находятся загородом — на фоне видны зеленые поля и холмы.

Некоторые поклонники порадовались в связи с появлением совместной фотографии. Они заявили, что ждут больше подобных семейных снимков. Другие отметили, что Джанабаева и Меладзе выглядят молодыми и красивыми. Артисты состоят в браке с 2014 года, они воспитывают троих детей, в числе которых сыновья Константин и Лука, а также дочь Агата.

Ранее стало известно, что Джанабаева уже несколько месяцев живет в подмосковном поселке Миллениум Парк, куда вернулась одна — без супруга, который остался в Европе. При этом певица давно не появлялась на публике, а также не участвовала в светских мероприятиях и не давала концертов.