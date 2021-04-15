Дженнифер Лопес расторгла помолвку с американским бейсболистом

https://static.news.ru/photo/6532e7ce-9e1c-11eb-9857-96000091f725_660.jpg Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес официально рассталась с 45-летнем бейсболистом Алексом Родригесом. Артистка расторгла помолвку.

Мы поняли, что у нас лучше получается быть друзьями, и надеемся, что мы останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга, — цитирует заявление пары TODAY.

Лопес и Родригес познакомились в 2007 году и поддерживали дружеские отношения. Зимой 2017 года они начали встречаться, а в 2019 году спортсмен сделал певице предложение. Для Лопес это мог бы быть четвёртый брак, а для Родригеса второй. У спортсмена есть двое детей, а певица является матерью близнецов, которых родила от музыканта Марка Энтони.

Как писал NEWS.ru, бывший муж украинской певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал развод. Супруги были вместе 15 лет, но в какой-то момент мужчину «затянули клубы». После расставания с Лорак он многое осознал. Бизнесмен добавил, что продолжает общаться с девятилетней дочерью Софией и старается как можно чаще с ней видеться.