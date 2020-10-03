Дрю Бэрримор призналась в употреблении наркотиков с 12 лет

https://static.news.ru/photo/ea1b4710-0641-11eb-92fa-fa163e074e61_660.jpg Дрю Бэрримор Фото: drewbarrymore/instagram.com

Голливудская актриса Дрю Бэрримор призналась, что употребляла тяжёлые наркотики с 12 лет.

Она рассказала, что уже в 12 лет баловалась марихуаной и пробовала кокаин и это привело к тому, что её внесли в чёрные списки многие продюсеры, после чего актриса с трудом находила работу.

Я до сих пор не понимаю, как мне удалось столького добиться. После попадания в черный список я благодарна за любую работу, которую мне удаётся заполучить, — созналась актриса в интервью изданию The Sun.

Бэрримор начала сниматься с раннего детства. Первую значимую роль она сыграла в возрасте шести лет — девочку Герти в фантастическом фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года.

Из-за увлечения наркотиками при частом посещении нью-йоркского клуба Studio 54 актрисе пришлось пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Из-за потери работы в Голливуде 14-летняя девушка даже пыталась покончить собой. В итоге на большие экраны она смогла вернуться только в возрасте 17 лет.

В феврале NEWS.ru рассказывал, что полицейские Москвы задержали с поличным российского актёра Александра Городника с крупной партией наркотика.