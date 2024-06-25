Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru назвал пиар-ходом предстоящий гастрольный тур рэпера Шарлота по России. По его мнению, артист с антироссийской позицией и судимостью не может выступать на сцене.
На мой взгляд, анонс тура — это определенный пиар-ход, потому что он уже не знает, как привлечь к себе внимание. Какой гастрольный тур может быть у певца с такой антироссийской позицией, с судимостью? Если концерты состоятся, это будет нонсенс. Тем более что и певцом его сложно назвать. Это не какой-то артист, заигрывающий с властью определенного направления. Он блогер, который изъявил свою позицию, наплевал на российское гражданство и теперь пытается сделать тур, — высказался Рудченко.
Он считает, что общественность «должна бойкотировать поползновения певца», чтобы у него даже не возникало мыслей о проведении концертов. По его мнению, Шарлот придумывает всевозможные инфоповоды, так как рекламодатели больше не хотят с ним работать.
Наверняка рекламодатели просто тают, как снег летом. Поэтому он теряет прибыль и начинает продумывать всевозможные инфоповоды, — сказал Рудченко.
Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что Шарлот мог выйти из СИЗО раньше из-за решения следователя и анонсировать гастроли. По словам эксперта, у него нет достаточной информации по конкретному делу, но в целом такие случаи происходят.