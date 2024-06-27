Долги, уход от Сексте к Боярской, молчание об СВО: как живет Максим Матвеев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный артист России Максим Матвеев получил известность благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Анна Каренина» и «Триггер». Всего он снялся более чем в 70 проектах. Чем сейчас занят актер, что известно о его личной жизни?

Что известно о долгах Максима Матвеева и его супруги

В мае с Матвеева и его супруги, дочери актера Михаила Боярского Елизаветы, взыскали 26 тысяч рублей в качестве долга за ЖКУ, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. По данным Telegram-канала Mash, артисты не оплачивали жилищно-коммунальные услуги за квартиру в столице в течение нескольких месяцев.

«Мировой судья судебного участка № 157 района Хорошево-Мневники города Москвы рассмотрел заявление ГБУ города Москвы „Жилищник района Хорошево-Мневники“ к Боярской Елизавете Михайловне и Матвееву Максиму Александровичу. Суд решил взыскать с Боярской Е. М. и Матвеева М. А. в пользу ГБУ „Жилищник района Хорошево-Мневники“ задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере более 26 тысяч рублей», — сказано в сообщении пресс-службы судов.

Как передает канал, звездная пара не оплачивала свет, воду и газ с апреля по июнь 2023 года, поскольку проживает в петербургской квартире и редко появляется в Москве. По его данным, недавно Боярская и Матвеев закрыли долг перед управляющей компанией.

Где сейчас Максим Матвеев

В московском Театре имени Евгения Вахтангова недавно состоялась XXX церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». На церемонии были вручены шесть «Золотых масок» в основных номинациях, 23 премий — в частных номинациях и пять специальных «Премий жюри». Награды достались Елизавете Боярской и ее партнеру по спектаклю «Чайка» Игорю Черневичу, которые играют в постановке Льва Додина в Малом драматическом театре-Театре Европы. Они признаны лучшим актерским дуэтом.

Елизавету пришел поддержать в важный день муж, Максим Матвеев. Пара сделала селфи в зрительном зале. Боярская предстала в элегантном черном наряде, декольте которого было декорировано тонкими ремешками.

Телезвезда уложила волосы в аккуратную прическу, а на лицо нанесла легкий макияж, подчеркнувший естественную красоту. Вечерний образ Елизаветы дополнил комплект мерцающих украшений. Максим выбрал для мероприятия черный костюм и стильные очки. Супруги прильнули друг к другу перед камерой и улыбнулись.

«Группа поддержки», — подписала фото Боярская.

Максим трогательно поздравил жену. Он поцеловал ее после получения премии, а потом высказался в соцсетях.

«Ура! Мега-заслуженно!» — заявил актер сериала «Триггер».

Актер в прошлом году покинул Московский театр Олега Табакова. По словам артиста, его увольнение было связано с желанием больше времени проводить с семьей, а репетиции требовали слишком много сил и регулярных поездок из Петербурга в столицу.

В 2023 году артист принял участие в съемках трех работ. Зрители были рады видеть Матвеева в продолжении успешного сериала «Мосгаз», а именно в девятом сезоне картины под названием «Последнее дело Черкасова». Актер снова вернулся к роли Влада Вихрова.

Также в прошлом году с участием Матвеева вышел фильм «Триггер», в котором он сыграл психотерапевта Артема Стрелецкого. Третьей работой с участием артиста стал фильм «Я тебя люблю — Je tʹaime».

Что известно о личной жизни Максима Матвеева

Первой женой артиста была актриса Яна Сексте. Пара поженилась в 2008 году, однако спустя год развелась. Несмотря на разрыв, звезды поддерживают приятельские отношения.

Второй супругой Матвеева стала заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская. Актеры познакомились на пробах в картину Владимира Хотиненко «1612» на «Мосфильме». Боярская рассказывала, что влюбилась с первого взгляда, а Матвеев признавался, что ему потребовалось время, чтобы чувства проснулись. Отношения завязались позднее, на съемках фильма «Не скажу», когда актер был еще женат на Сексте.

«Встреча была не такой запоминающейся, как у нее. Она описывала мне те же впечатления, а я просто пришел на пробы и сделал все, чтобы эти пробы пройти, а она была моей партнершей. Даже после этого мы долгое время не пересекались. <...> Мне нужно пройти долгий путь, чтобы такое почувствовать», — рассказывал Матвеев в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

В 2010 году Матвеев и Боярская поженились. В 2012 году актриса подарила супругу старшего сына Андрея, а в 2018 году в семье появился младший сын Григорий.

Матвеев активно занимается спортом, старается правильно питаться, потому что дети, по его словам, полностью «зеркалят» родителей. Например, старший наследник проявляет интерес к актерскому мастерству и в 11-летнем возрасте озвучил мультфильм «Три кота».

«Путь родительства такой, что легко можно споткнуться. У нас у каждого свое понимание родительства. Идеального родителя нет. Я учусь не навязывать им свое мнение», — делился актер.

Как Максим Матвеев относится к спецоперации

Максим Матвеев после начала спецоперации не говорил публично о своей позиции. При этом его супруга актриса Елизавета Боярская опубликовала в социальных сетях изображение голубя мира и рассказала, что ей «больно и страшно» из-за происходящего.

Также Матвеев в интервью Надежде Стрелец признал, что у него разные политические взгляды с тестем — актером Михаилом Боярским, который поддерживает СВО. По словам артиста, разные позиции никак не влияют на отношения внутри их семьи.

«Я убежден, что семья не место для подобного рода соприкосновений. Семья — это то пространство, куда не должны входить подобного рода столкновения взглядов. Человек в течении жизни очень часто меняет свои взгляды, поэтому развешивать какие-то ярлыки — я в этом смысле привык быть наблюдателем. Поэтому нет в нашей семье такой категории взаимоотношений», — уточнил он.

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