Дочь Шукшиной сравнила деменцию матери со слабоумием Светличной

Ольга Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, объяснила NEWS.ru, в чём разница между деменцией её матери и слабоумием Светланы Светличной, которой, со слов её сына Алексея Ивашова, страдает звезда «Бриллиантовой руки». Шукшина назвала историю с исчезновением Светланы Светличной «высосанной из пальца» и выразила уверенность, что ситуация, в которой оказалась обворованная народная артистка РСФСР, отличается от состояния потерявшейся на днях Светличной.

Двух актрис стали сравнивать в связи с тем, что недавно с банковской карты бывшей жены Бари Алибасова воры украли почти 500 тысяч рублей, хотя Лидия Николаевна отрицает факт передачи карты третьим лицам. Новость о краже крупной суммы у 83-летней Федосеевой-Шукшиной появилась вскоре после истории с таинственным исчезновением 81-летней Светланы Светличной и её внезапным обнаружением на съёмках шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

История с «исчезновением» Светланы Светличной высосана из пальца. Но у нас другая история, «не высосанная». Деньги пропали. Это доказанный факт, — заявила Ольга Шукшина.

Дочь актрисы подчеркнула, что между Лидией Федосеевой-Шушиной и Светланой Светличной есть «как минимум одна колоссальная разница». Ольга признала: у её матери действительно есть признаки деменции, которые проявляются в виде частичной потери памяти. Однако, в отличие от Светличной, Лидия Николаевна живёт в квартире не одна. Дочь актрисы рассказала, что, видя её состояние, решила переехать к матери, пожертвовав при этом собственной личной жизнью.

Светличная живёт одна, её сын признаётся, что практически не навещает мать. А у нас с мамой живу я. Поселилась осознанно, поставив крест в том числе на собственной личной жизни, — объяснила наследница артистки.

Ольга Шукшина добавила, что полиция в настоящий момент устанавливает обстоятельства кражи у её матери денег и кольца с бриллиантом. Дочь актрисы пообещала «добиться справедливости по закону, забрать у воришек награбленное и вернуть всё Лидии Николаевне».

Ранее источник NEWS.ru сообщил, что Светлану Светличную вызвали на допрос по делу об её исчезновении в Следственный комитет. Актриса устроила там целое шоу: по словам свидетелей, она всерьёз полагала, что допрос в СК — очередной эпизод съёмок шоу Андрея Малахова, и просила снимать её «с рабочей стороны, красиво».