Дочь голливудской звездной пары отказалась от фамилии отца People: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта убрала фамилию отца из афиши мюзикла

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Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла «Аутсайдеры», сообщил журнал People. Там она представлена как Вивьен Джоли, а не Вивьен Джоли-Питт.

Отмечается, что 15-летняя Вивьен помогала матери продюсировать мюзикл. Пока неизвестно, сменила ли подросток фамилию официально, с представителями Джоли и Питта связаться для комментариев не удалось, сказано в материале.

Вивьен является одним из шести детей Джоли и Питта, помимо нее есть также Мэддокс Шиван, Пакс Тьен, Нокс Леон, Захара Марли и Шайло Нувель. До недавнего времени они все носили фамилию Джоли-Питт, хотя биологическими детьми пары являются лишь Шайло, Нокс и Вивьен. Помимо Вивьен, от фамилии отца отказалась и старшая дочь Захара.

Сообщается, что изменения фамилий дочерей произошли после многолетних сообщений о напряженных отношениях Питта с его детьми с тех пор, как Джоли впервые подала на развод в 2016 году. Отмечается, что с этого времени бывший супруг сосредоточился на том, чтобы построить как можно лучшие отношения со своими детьми.

Ранее сообщалось, что актриса Дженнифер Энистон решилась написать мемуары, в которых готова рассказать о браке с Брэдом Питтом. Голливудская звезда также прольет свет на попытки стать матерью, опыт пластических операций и психотерапии.