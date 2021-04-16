Небинарная дочь Михаила Ефремова стала Сергеем

https://static.news.ru/photo/8b701d4e-9ebc-11eb-a602-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/ТАСС

Дочь актёра Михаила Ефремова по имени Анна-Мария стала Сергеем. Об этом заявила продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в Facebook.

Ранее Анна-Мария уже заявляла о том, что является гендерно небинарной персоной, то есть не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Позже она попросила называть себя «он».

Серёжа Ефремов (бывшая Анна-Мария. — NEWS.ru) ёрнически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную, — рассказала Монгайт, имея в виду свою передачу «Женщины сверху».

Ранее дочь Ефремова рассказала, что отец положительно отнёсся к её решению стать мужчиной. Кроме того, поскольку до аварии она была на полном содержании у отца, то после трагических событий её стала поддерживать крёстная мать — актриса и режиссёр Рената Литвинова, с которой у девушки очень тёплые отношения.

NEWS.ru писал, что экс-супруга российского актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина, мать Анны-Марии, живёт в ужасных условиях. Журналисты НТВ сняли её квартиру: всё жилище в грязи, немытой посуде и экскрементах котов. По их данным, 49-летняя Качалина спивается.