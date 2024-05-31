Дочь Брэдда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца TMZ: дочь Питта и Джоли Шайло подала документы в суд ради отказа от фамилии отца

Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto via/Global Look Press

Шайло и Анджелины Джоли

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло потребовала исключить слово «Питт» из своей фамилии. В день 18-летия девушка передала необходимые документы в суд, информирует TMZ. Совершеннолетняя дочь звезд может сама решить, чью фамилию ей носить.

Просьба Шайло об изменении имени еще не удовлетворена, но лишь вопрос времени, когда это станет официальным, — отметили авторы портала.

Девушка является одной из трех биологических детей Питта и Джоли. В судебном заявлении она требует, чтобы новое официальное имя сопровождалось фамилией матери.

По данным портала, другие дети актеров также не используют «Питт» в качестве фамилии. Захара, Мэддокс и Вивьен пока не подали документов на юридическое изменение своих имен.

Брэд Питт ранее назвал экс-супругу Анджелину Джоли лицемеркой после обвинений в побоях. Актриса сообщала, что он поднимал руку на нее и детей. По словам актера, Джоли постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой. Однако актриса утверждает, что долго не рассказывала об избиениях из-за предупреждений Питта. Соглашение касается также любой третьей стороны, с которой Джоли состоит в отношениях.