«Для поддержки штанов»: продюсер о европейском туре Урганта и Познера Продюсер Рудченко: Ургант и Познер хотят заработать в Европе

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Иван Ургант и Владимир Познер

Европейский тур российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера нужен им «для поддержки штанов», считает музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в России у них на данный момент нет возможности заработать. При этом продюсер подчеркнул, что тур вряд ли сможет покрыть неполученную прибыль.

Я не думаю, что данный тур будет успешным, что они смогут покрыть неполученную прибыль от возможных гастролей по России. Мне кажется, это вариант для поддержки штанов. В России особо не разгуляешься кассовыми концертами, эфирами на телеканалах. Ургант не может этим похвастаться. Соответственно, где-то нужно зарабатывать, — пояснил Рудченко.

По словам продюсера, формат тура, скорее всего, можно будет охарактеризовать как «галопом по Европе». Рудченко добавил, что предугадать, насколько мероприятие будет успешным, сложно. Он предположил, что Урганту и Познеру удастся собрать залы на 1000–1500 зрителей. Эксперт также усомнился, что в одной европейской стране телеведущие смогут дать больше одного концерта, поскольку там нет столько русскоговорящего населения.

Ранее стало известно, что Ургант и Познер, которые больше двух лет не выходят в эфир Первого канала, собираются на гастроли по Европе. Концерты в рамках программы «Путешествия Познера и Урганта» начнутся 28 мая в Амстердаме. Затем они отправятся в Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне. Цена билетов на мероприятие варьируется от €49 до €300.