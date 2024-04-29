«Для финалиста это недопустимо»: продюсер о победе Шувалова в шоу «Голос» Продюсер Рудченко: финальное выступление Шувалова в шоу «Голос» было небрежным

Фото: Пресс-служба Первого канала

Богдан Шувалов

Победитель нового сезона шоу «Голос» Богдан Шувалов показал небрежное выступление, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, подобное недопустимо для артиста.

Даже фрагмента выступления Богдана Шувалова в финале шоу «Голос» хватило, чтобы понять, что певец выступил небрежно. Он интонационно мазал ноты. Для финалиста проекта это не очень хорошо, я бы даже сказал недопустимо. Однако «Голос» — это телевизионный проект, а не вокальный конкурс. Поэтому возможно такое, что победитель может оказаться слабее других участников, но при этом быть более харизматичным и ярким, — отметил собеседник.

Рудченко допустил, что с Шуваловым могла быть некая «ангажированная история». Продюсер не исключил, что при оценке исключительно вокальных данных победителем шоу стал бы кто-то другой.

В финале сезона ученик Полины Гагариной Шувалов исполнил песню «Единственная» Олега Газманова. Он победил с результатом 35,4% голосов. Второе место занял Георгий Русских с отставанием на 2,3%. Последнего открыто поддержала народная артистка СССР Алла Пугачева. Примадонна опубликовала скриншот выступления 20-летнего музыканта с подписью «Браво!». Молодой певец в ответ поблагодарил Пугачеву.