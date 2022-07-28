Директор Шатунова раскрыл результаты вскрытия певца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди во время церемонии прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым

Директор и близкий друг Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов обнародовал результаты вскрытия певца. Сделать это его побудили обвинения Андрея Разина в том, что солиста «Ласкового мая» пичкали транквилизаторами, зная, что у того якобы проблемы с сердцем, сообщает Prozvezd.info.

По словам Кудряшова, никаких наркотиков в крови Шатунова не могло быть. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, которые есть на руках у директора. И если бы с певцом было что-то не так, его бы попросту не разрешили хоронить.

На Троекуровском кладбище с этим строго. Нам сразу сказали: «Дело резонансное — несите документы». Пока не привезёте, тело будет храниться до тех пор, пока не получим разрешительные для захоронения бумаги. Хоть месяц, хоть два, — рассказал Кудряшов.

Что касается кремации, которую Разин расценил как возможность скрыть следы спиртного и таблеток, то это было личное желание Шатунова, озвученное им ещё в 2021 году. На тот момент он заразился коронавирусом, очень испугался и попросил близких сжечь и развеять его прах в случае чего.

Проблем с сердцем у певца не было, исполнитель всю жизнь мучился от язвы желудка. Но при вскрытии медики нашли у артиста свежую бляшку.

При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая — максимум, год-полтора. Врождённого ничего не было. А в армию он не пошёл, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное, — заключил Кудряшов.

Ранее журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на сбежавшего за границу Андрея Разина из-за его слов о Шатунове. Телеведущий укорил продюсера, что тот испоганил хорошие отношения с некогда хорошо относившимся к нему певцом.