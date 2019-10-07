Фото: bmoiseevpro/instagram.com

Новые фото актрисы Настасьи Самбурской наделали много шума в Сети. 32-летняя звезда «Универа» опубликовала в Instagram фото в дерзком купальнике с откровенными разрезами, чем привела в восторг свою многочисленную армию фанатов.

Певица написала, что снимки были сделаны летом этого года во время её отдыха на острове Самуи. Снимок вызвал споры: часть поклонников отметила стройную фигуру актрисы и осыпала её комплиментами, однако...