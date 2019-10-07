Арт-директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что информация об экстренной госпитализации артиста после инсульта не соответствует действительности.
По его словам, исполнитель хорошо себя чувствует, передаёт
Эта информация двухлетней давности, даже текст один и тот же, что был раньше. Это неправда, — подчеркнул он, подразумевая сообщения, распространяемые в СМИ.
Как ранее писал News.ru, пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся слухи о смерти актрисы. Некоторые российские СМИ сообщили о том, что Заворотнюк умерла ещё в субботу, 5 октября.
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