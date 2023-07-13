Директор МакSим объяснил, почему певица призналась в алкоголизме Директор МакSим заявил, что певица сама решила признаться в алкоголизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) самостоятельно приняла решение признаться в алкогольной зависимости, рассказал NEWS.ru концертный директор артистки Павел Назаров. Он также призвал опираться исключительно на слова певицы на видео, так как там она четко донесла свои мысли.

Певица все исчерпывающе рассказала, что хотела донести в видео. Прошу опираться на это. Да, это ее собственное решение [записать обращение], — сказал Назаров.

Ранее певица опубликовала видео из реабилитационной клиники. По словам МакSим, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем.

До этого МакSим отменила весенний гастрольный тур из-за болезни на фоне слишком высокого темпа работы. Она пояснила, что из-за перегрузок ей пришлось отправиться на лечение, которое продолжается до сих пор. Позже певица предположила, что вернется на сцену в октябре.

На концерте в Сочи Абросимовой стало плохо, затем она почувствовала недомогание на сцене в Твери. МакSим неуверенно держалась на ногах и не могла совладать с голосом. Тогда поклонники заподозрили, что певица больна. Концертный тур пришлось отменить. На фоне этого произошел скандал с ее PR-менеджером Яной Богушевской, которая обвинила организаторов концертного тура в воровстве.