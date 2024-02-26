«Дико боюсь»: Кудрявцева рассказала о проблемах после операции Кудрявцева рассказала о подсознательном страхе ходить после операции на ноге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в своем Telegram-канале о страхе ходить после перенесенной операции на ноге из-за перелома с разрывом крестообразных связок. По словам Кудрявцевой, доктор посоветовал ей двигать ногой и делать упражнения, но она боится этого. Кудрявцева также отметила, что связка на ее ноге была надорвана много лет назад.

Я дико боюсь ступать на ногу даже чуть, даже не касаясь пола, естественно, на костылях. Не могуууууу... Врач говорит шевелить ногой, начинать делать упражнения лежа хотя бы. Типа, чем раньше начну потихоньку шевелить и разрабатывать, тем лучше. Нооооо! Я лежу и не двигаю ногой воообщееее. Ибо мой подсознательный страх пока сильнее, — поделилась с подписчицами Кудрявцева.

Телеведущая добавила, что будет показывать зрителям, как проходит ее реабилитация. Она подчеркнула, что пока просто пьет обезболивающие, лежит в кровати и не двигается.

Ранее Кудрявцева сообщила о предстоящей операции после перелома. Она поделилась видео осмотра врачом, на котором видно состояние ее колена. Кудрявцева отметила, что после травмы друзья приносят ей торты и пирожные, от поедания которых она поправилась.



Ранее травматолог-ортопед Максим Саутин заявил, что Кудрявцева будет восстанавливаться от перелома ноги с разрывом передних крестообразных связок колена до восьми месяцев. По его словам, при скорейшей пластике связки ожидается хоть и долгое, но с понятными перспективами восстановление. Доктор подчеркнул, что повреждения передней крестообразной связки сопровождаются повреждением костных структур, в первую очередь плато большеберцовой кости или так называемых мыщелков большеберцовой кости. После реабилитации телеведущая сможет полноценно заниматься спортом, сообщил медик.