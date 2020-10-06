Дети Пугачёвой и Галкина покорили фанатов игрой золотым мячом в футбол

https://static.news.ru/photo/ca2f38d6-084d-11eb-8685-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Дети Примадонны и юмориста Максима Галина вызвали бурную реакцию подписчиков, сыграв в футбол золотым мячом. Короткое видео опубликовано в Instagram.

Дети гоняют мяч и Гарри случайно «забивает гол» по ноге сестры. Лиза смеётся и называет брата «трухлявой головой». Это и поразило пользователей, отметивших, насколько дружными растут дети певицы.

«Добрые детишки. Всё идёт от родителей. Милаши», «Счастливое детство! Так должны жить все дети», «Я невольно начинаю улыбаться, очень приятно на деточек смотреть», тепло завидуют семье Примадонны поклонники.

Двойняшки появились на свет семь лет назад. Их для Пугачёвой и Галкина выносила суррогатная мать. В этом году Лиза и Гарри Галкины пошли в школу. Они пользуются необычайным успехом в соцсетях, где за каждым их шагом следят поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Максим Галкин опубликовал в Сети видео, на котором его сын Гарри играет в папарацци. На записи Гарри снимает на фотоаппарат своего отца.