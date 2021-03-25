Вопросы по «дорогой» Бузовой: раскрыты детали возвращения «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/950bf3de-8d67-11eb-b752-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обновлённом телешоу «Дом-2», которое должно вернуться в телеэфир, останутся прежние ведущие. Среди участников также появятся некоторые знакомые лица, но костяк составят новички.

Кастинг уже заканчивается, набирают молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет, которая готова прийти не только за отношениями, но и сможет удивить зрителей трогательной судьбой или талантом. Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращённых волос и замашек эскортниц, сообщает KP.RU.

Звёздные ведущие останутся. Больше всего вопросов по «дорогой» Ольге Бузовой — да, она продолжит вести шоу. Съёмки начнутся на всем знакомой Поляне, где всё готово к эфирам, — рассказал неназванный экс-сотрудник шоу.

Часть команды, работавшей над проектом, осталась прежней, но её состав сократился. Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что телестройка вернётся в эфир на телеканале «Ю». Однако там хранят молчание: новость не подтверждают, но и не опровергают.

С датой возвращения «Дома-2» тоже пока не всё однозначно. Изначально появилась информация, что это будет апрель. Сейчас говорят о начале мая, когда телешоу исполнится 17 лет.