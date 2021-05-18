«Дерзкая кокетка»: Людмилу Порывай восхитил портрет, нарисованный Тарзаном

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Тарзан подарил свой тёще Людмиле Порывай неожиданный подарок — портрет, написанный собственными руками. Своими эмоциями от сюрприза мать Наташи Королёвой поделилась в Instagram.

Порывай в шутку отметила, что ждала 20 лет, чтобы получить такое признание.

Ты же месяц писал портрет. Я спрашиваю Наташу, где твой муж. А она отвечает, что он на пляже. А я на этом портрете. Я не блондинка, я не брюнетка. Не безе, не шоколад. Я просто дерзкая кокетка, в крови которой сладкий яд. Покорять так покорять, — посмеялась она.

Тарзан изобразил любимую тёщу сидящей на диване в пышном красном платье и c букетом белых и алых роз в руках.

Ранее певица Наташа Королёва прокомментировала ситуацию с изменами своего супруга Тарзана. По её словам, сейчас она старается во всём помогать в первую очередь своему 17-летнему сыну Архипу.

Подружка любовницы Тарзана Милана Миломанова была задержана за кражу драгоценностей Королёвой из дома артистов. Скандальное происшествие случилось в прошлом году, когда певица уехала в отпуск, а её муж закрутил роман с провинциальной актрисой Анастасией Шульженко.