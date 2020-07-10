Дава посмеялся над «похищением» Ольги Бузовой

https://static.news.ru/photo/9693c0e6-c2ca-11ea-a47a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпера Даву (Давид Манукян) совершенно не испугало нападение на его возлюбленную Ольгу Бузову. Ролик об этих событиях уже начал распространяться в Сети и вызывать беспокойство у поклонников поп-дивы. Однако рэпер давал интервью на радио и откровенно посмеялся над вопросом ведущей о случившемся.

Не сдерживая улыбки, он сказал, что не готов это комментировать, сообщает «Экспресс газета» и публикует фрагмент эфира.

На попавших в Интернет кадрах видно, как Бузова идёт по улице с каким-то приятелем, затем к ним подбегают неизвестные. Звезду «Дома-2» заталкивают в багажник машины, предварительно набросив ей на голову пакет. Спутнику Бузовой тоже досталось от нападавших. Он пытался защитить Ольгу, но его повалили на землю.

Ролик якобы снимали очевидцы, которые заметили Бузову в тот момент, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Молодые люди сразу же выскочили из машины и попытались спасти ведущую, но на этом запись прерывалась. После заявления Давы публика тут же решила, что это видео, вероятно, — кадры со съёмок очередного клипа.

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях, после того как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». В конце декабря певица опубликовала на YouTube-канале клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот период предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения, писал NEWS.ru.