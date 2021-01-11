Дарья Мороз выложила фото с подросшей дочерью Богомолова

https://static.news.ru/photo/170baaac-5409-11eb-97e4-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мороз Фото: d_moroz/instagram.com

Актриса Дарья Мороз поделилась с фанатами трогательным фото с подросшей дочерью от режиссёра Константина Богомолова. В своей социальной сети светская львица рассказала, что в последний день каникул они успели покататься на коньках.

Урвали каточек в последний день каникул! Обновили дедушкин подарок на Новый год, — написала Мороз в социальной сети.

Поклонники артистки буквально засыпали пост комментариями. Многие из них отметили, что на фото мать и дочь выглядят «розовощёкими и счастливыми».

Мороз и Богомолов расстались в 2018 году. Они прожили вместе восемь лет. Родившуюся в браке девочку назвали Анной. В настоящее время наследница живёт вместе с мамой, которая старается найти время в своём рабочем графике для совместных занятий.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за фигуриста и продюсера Илью Авербуха, опубликовала трогательное фото со своим супругом, оставив под ним подпись, не оставляющую сомнений в том, что она счастлива.

Звезда серила «Папины дочки» и фигурист не спешили делиться своими первыми семейными фотографиями после недавней свадьбы.