«Далеко не дура»: Проклова рассказала, почему считает Бузову талантливой

Елена Проклова заявила, что считает Ольгу Бузову талантливым человеком и меньше всего понимает, почему все критикуют поющую ведущую. Актриса заявила, что готова выйти на одну сцену с экс-ведущей «Дома-2», пишет KP.RU.

Если она интересна на сцене, почему бы нет? Я по своей природе человек авантюрный. Надо не бояться экспериментировать. Всегда были люди, которые шли впереди своего времени. Их не понимали, не принимали... А кто дал вам право судить о том, что хорошо и что плохо? — заявила прославленная актриса.

Актриса добавила, что мир сейчас сильно изменился и то, что было вчера неприемлемо, сегодня считается в порядке вещей. Проклова добавила, что в ефремовском МХАТе, где она работала более 20 лет, выход Бузовой на сцену был бы нонсенсом. Но времена изменились и сейчас это нормально.

Поэтому не готова осуждать Ольгу Бузову, даже если мне не очень понятны и не очень интересны те ценности, которые имеют значение для молодёжи. А вдруг Ольга очень талантливый человек? Мы все спешим кого-то осудить, дать оценку, не разобравшись. Придите на спектакль — посмотрите и после этого делайте выводы: да, ёлки-палки, она талантливая девчонка... Или наоборот, — заявила заслуженная артистка РСФСР.

Всеобщее осуждение поющей ведущей актриса объясняет обыкновенной завистью людей, которые сами ничего не достигли.

В современном сложном мире этой молодой женщине удалось занять такое место, о котором многие мечтают. Это талант. Вместо того чтобы возмущаться — ах, она столько-то получает за спектакль, — научитесь сами столько зарабатывать! Иначе это зависть, — резюмировала Проклова.

Актриса добавила, что считает Бузову смелой и далеко не дурой. А её выход на сцену МХАТа Проклова назвала «фантастическим шагом», так как сегодня завлечь в театр публику довольно непросто.

Ранее известный театральный режиссёр Андрей Житинкин объяснил феномен успеха телеведущей, певицы, актрисы Ольги Бузовой. По мнению режиссёра, Ольга Бузова добилась успеха прежде всего благодаря собственной целеустремлённости и трудоспособности.