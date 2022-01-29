«Далеко не дура»: Александр Маршал тайно венчался с молодой возлюбленной

Александр Маршал тайно венчался со своей молодой возлюбленной Кариной Нугаевой. В этом музыкант признался в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Знаменитый 64-летний исполнитель
Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло, — рассказал Маршал.
Музыкант добавил, что уже познакомился с родителями своей пассии и добавил, что избранница — «хороший человек».
Она красивая. А самое главное — хороший человек. Этим всё сказано. Она далеко не дура, — рассказал артист.
Александр Маршал познакомился с Кариной Нугаевой на радио, где она работала редактором. Вместе пара уже пятый год.
Ранее сообщалось, что год назад музыкант попал в больницу в предынсультном состоянии. Однако, сам он опроверг сведения о тяжёлой болезни. По словам артиста, информация о его проблемах со здоровьем оказалась серьёзно преувеличена.