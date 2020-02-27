https://static.news.ru/photo/9061b1b8-58f5-11ea-a270-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о том, что является фигурантом уголовного дела. Бывшая жена актёра заявила, что никакого дела нету, а есть вымогательство со стороны адвокатов Джигарханяна.

Пианистка утверждает, что юристы требуют с неё 15 млн рублей, в ином случае угрожают возбудить против неё уголовное дело. Цымбалюк-Романовская назвала такие действия «открытым шантажом».

Были проверки. Им было отказано в возбуждении уголовного дела. Адвокат Парфёнов врёт безнаказанно, но я считаю, что такие вещи делать нельзя, — цитирует экс-супругу народного артиста Teleprogramma.pro.

Сам Джигарханян претензий к ней не имеет, добавила женщина. Вымогательством занимаются именно его адвокаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская по-прежнему остаётся фигурантом уголовного дела о хищении денег, которое до сих пор не закрыто. Об этом напомнил адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфёнов.