Цыганова жестко отреагировала на возвращение Козловского в Россию Цыганова назвала «отмыванием» возвращение Данилы Козловского в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вика Цыганова

С возвращением актера Данилы Козловского в Россию могут «ринуться все остальные» уехавшие артисты, заявила певица Вика Цыганова. Она раскритиковала планы актера выступить в Москве, напомнив, что еще недавно Козловский выступал в Лондоне на благотворительном вечере вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Появление Козловского на сцене в России Цыганова назвала «отмыванием».

Певица упрекнула россиян, быстро забывших о его сотрудничестве и дружбе с настроенными против России артистами.

Кто бы мог подумать, что спустя полгода все разом забудут о его совместных похождениях с русофобами и дружно пойдут на концерт Козловского в Москве? Как бы следом за ним в Россию не ринулись все остальные. <...> Ожидаем следующий этап отмывания — вручение Козловскому ордена со званием, — написала Цыганова в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Данила Козловский возвращается в РФ и впервые за три года выступит с полным солд-аутом. За полуторачасовой моноспектакль артист получит до 3,5 млн рублей.

Выступление пройдет 20 июня на сцене Театра эстрады впервые для российской публики. Как рассказал канал, все билеты уже распроданы, места на спектакль раскупили меньше чем за сутки. Отмечалось, что это произошло после того, как Козловский подтвердил свою поездку в Москву. Стоимость билетов на спектакль варьировалась от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В зале всего 952 посадочных места. Таким образом, Козловский получит около 3,5 млн.