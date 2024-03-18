Чурикова сравнила новую «Фабрику звезд» со старой версией Чурикова: в новой «Фабрике звезд» осталась только концепция песен со звездами

Фото: Пресс-служба ТНТ

Ведущая Яна Чурикова в выпуске программы «Фабрика с Яной Чу» заявила, что в новой версии музыкального шоу «Фабрика звезд» от старого проекта осталась только концепция совместного исполнения песен со звездами шоу-бизнеса. Она также заявила, что считает неправильным сравнение нынешней «Фабрики звезд» с новым реалити-шоу.

От старой доброй «Фабрики» здесь есть только концепция исполнения со звездой — участник, свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий, поет типа со звездой, — сказала телеведущая.

По мнению Чуриковой, сейчас аудитория перекормлена различными музыкальными проектами, а «Фабрика звезд» в 2000-е годы стала легендарным шоу. Поэтому, считает она, к новой версии передачи стоит относиться как к новому зрелищу и современному продукту, а не как к продолжению прежнего проекта. Ведущими новой «Фабрики», помимо Чуриковой, стали Тимур Родригез, Анна Хилькевич и Регина Тодоренко.

Ранее стало известно, что певица Эстер Горбадей, ставшая подопечной фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова, покинула проект «Новая Фабрика звезд». Как отметил один из членов жюри Гарик Мартиросян, артистка уделила недостаточно внимания вокалу, а в конце песни стала отходить от нот.