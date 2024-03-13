Бывшую и нынешнюю жен Канье Уэста заметили «бок о бок» на его концерте Daile Mail: Ким Кардашьян и Бьянка Цензорри вместе пришли на концерт Канье Уэста

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Ким Кардашьян

Бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и его нынешняя супруга Бьянка Цензорри пришли вместе на концерт рэпера и шокировали фанатов, пишет Daily Mail. На мероприятии также присутствовали дети Кардашьян — шестилетний Чикаго и четырехлетний Псалм. Со ссылкой на пользователей Twitter (X) издание отметило, что многие считают такой поступок моделей «безумием».

Источник издания добавил, что Кардашьян просила бывшего мужа не разрешать Цензорри выходить из дома в откровенных нарядах, однако на это выступление модель не изменила себе и надела короткий топ. По его словам, возмущения Кардашьян во многом связаны из-за беспокойства за общих детей.

Ким проинструктировала Канье никогда не позволять Бьянке так одеваться в присутствии их детей. Она действительно удивлена, что Канье позволил своей жене выйти из дома в таком виде, — рассказал источник.

Ранее стало известно, что немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отчитался о чистом убытке в размере €14 млн по итогам 2023 года. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с рэпером Канье Уэстом и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.