Бывший муж Началовой набросился на Ларису Долину

https://static.news.ru/photo/7c506a20-59e9-11eb-bbda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Дмитрий Ланской, бывший муж певицы Юлии Началовой, обратился к создателям фильма о жизни исполнительницы, умершей в 2019 году. Ланского возмутило, в каком негативном свете его выставили авторы картины.

Мужчина заявил, что авторы не имели права высмеивать его и делать причастным к смерти певицы. По словам Ланского, создатели фильма окрестили его источником всех бед Началовой, выставили ничтожеством и монстром.

Вместо того чтобы сделать красивый фильм о творчестве, о музыке, о том, чем действительно дышала Юлия, <...> слепили низкий по качеству и содержанию желтый материал! <...> Перемешать насквозь лживые и бездарные постановочные кадры с настоящей семейной хроникой, родителями, ребёнком, тем самым обесценивая светлые воспоминания и настоящие эмоции, — это верх изуверства и лицемерия! — приводит слова Ланского издание «7 дней».

По мнению музыканта, «авторитетным источником», который якобы рассказал всю «правду» об отношении Ланского к Началовой, является крёстная мать покойной, народная артистка РФ Лариса Долина.

По информации URA.ru, Долина неоднократно негативно высказывалась о Ланском, называла его ничтожеством, загубившим жизнь светлого человека.

Сам мужчина не стал опускаться до оскорблений.

Отдельный привет Ларисе Александровне! Ваше ничтожество! — сказал композитор в своём обращении.

Певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Она попала в больницу после ранения пальца ноги, в результате дело закончилось заражением крови, с которым организм не справился.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина раскритиковала фильм Ксении Собчак про Юлию Началову. Телеведущая считает, что на российском телевидении «любят» вытаскивать грязь после ухода человека из жизни. Про фильм Бородина высказалась по просьбе подписчиков. Её спросили, смотрела ли она эпопею про певицу. Нет, не смотрела, пояснила Бородина.