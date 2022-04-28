Бывшая жена Амирана Сардарова обвинила его в домашнем насилии

Марьям Тилляева / Фото Соцсети

Бывшая жена Амирана Сардарова Марьям Тилляева обвинила его в домашнем насилии. На протяжении полутора лет девушка находилась в созависимых отношениях, терпела побои и издевательства, об этом она рассказала в своём Instagram (платформа признана экстремистской и запрещена в России).

Причиной нашего расставания был абьюз, физический и эмоциональный. Мне надо долго работать с психологом, чтобы забыть то, через что я проходила, — сказала Тилляева.

Девушка также прокомментировала выложенную в сеть фотографию, где она стоит в одной футболке, а Сардаров прикрывает её интимную зону ладонью. По словам Тилляевой, она не хотела, чтобы кадр оказался в интернете, но, на тот момент, муж настоял на своём, аргументируя это возможностью словить «хайп».

Я бы никогда не выложила такого рода фото. Я не давала согласия. Но когда ты находишься в созависимых и абьюзивных отношениях, в ежедневных манипуляциях. Ты говоришь что угодно, лишь бы не потерять «любовь» человека, не обидеть. Ну а он играл эту карту осознано в свои 35, — пояснила экс-жена Сардарова.

Тилляева отметила, что после этого поста на неё обрушилась волна негатива: ей писали угрозы, желали смерти, оскорбляли. Более того, эти фото показали семье девушки, после чего родственники отгородились от неё. По мнению Тилляевой, Сардаров выложил снимок специально.

Он на тот момент испортил окончательно этим постом мои отношения с родителями. Я их понимаю. Он получил того что хотел, огородил меня от друзей и семьи. А я просто в тот момент впала в ужасающую депрессию и сама не понимала этого, —отметила девушка.

Марьям Тилляева — внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова с 14 лет живёт в США. В апреле 2021 года связала себя узами брака с российским блогером Амираном Сардаровым. Свадьба была сыграна в Лас-Вегасе.

Через полтора года отношений пара объявила о разрыве. Сарданов в интервью заявлял, что причиной расставания стал возраст Тилляевой.

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