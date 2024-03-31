Бывшая жена Абрамовича впервые показала сына от греческого миллиардера Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова показала сына от бизнесмена Ставроса Ниархоса

Фото: AdMedia/Global Look Press

Дарья Жукова

Бывшая супруга российского бизнесмена Романа Абрамовича, Дарья Жукова, впервые показала поклонникам сына Филиппа, которого она родила в 2021 году от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала две фотографии совместного времяпрепровождения с семьей.

Все это время Жукова скрывала сына, однако недавно ему исполнилось три года, и экс-жена Абрамовича решила показать его общественности. Фотографии с Филиппом сняты в одном из парижских музеев. При этом на кадрах сложно разглядеть лицо малыша.

Известно, что нынешний супруг Жуковой является наследником судостроительной компании, его семья — одна из богатейших во всей Греции. Россиянка вышла за него замуж в октябре 2019 года — спустя два года после развода с Абрамовичем. До расставания у пары родилось двое детей — сын Аарон и дочь Лея.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Роман Абрамович выиграл дело против банка «Мизрахи Тфахот» в окружном суде Тель-Авива. Финансовое учреждение под предлогом санкций Евросоюза отказывалось перевести пожертвования израильской волонтерской организации.