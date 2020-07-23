«Было очень больно»: Антонов рассказал о своём состоянии после операции

https://static.news.ru/photo/8d87e040-ccde-11ea-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский певец Юрий Антонов перенёс операцию на ноге. Артист рассказал журналистам о своём состоянии после хирургического вмешательства.

75-летний Антонов напомнил, что в прошлом году ему уже делали операцию на колене, тогда его беспокоил мениск, в этот раз возникла «совсем другая история».

Мне сделали серьёзную операцию. После операции было очень больно. Сейчас нога с каждым днём болит все меньше и меньше. Впереди — длительная реабилитация. Но настроение уже неплохое, — рассказал артист журналистам KP.RU.

Он признался, что пока находится в больнице под присмотром медиков в одноместной палате. Антонов подчеркнул, что операцию ему делал прекрасный хирург, поэтому всё прошло благополучно.

Музыканта длительное время беспокоят проблемы с ногой. В 2019 году Антонов неудачно подвернул ногу в своём подмосковном доме. Артист рассказывал, что у него произошёл надрыв мышц и связок. Музыкант сначала не хотел обращаться к медикам. Он надеялся, что сможет восстановить ногу с помощью сильнодействующих лекарств. Но они не помогли.

В январе 2020 года стало известно, что Антонов перенёс операцию. Во время восстановления после хирургического вмешательства он жаловался, что чувствует себя одиноким, поскольку никто не интересуется его здоровьем, а только просят выступить на том или ином концерте. Об этом писал NEWS.ru.