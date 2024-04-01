«Была буквально в аду»: Кудрявцева рассказала о переломе колена Кудрявцева назвала адом пережитые перелом коленного сустава и операцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что пережила настоящий ад после перелома коленного сустава, разрыва связок и сложной операции. В шоу «Ты не поверишь» на НТВ она рассказала, что уже чувствует себя лучше, однако согнуть ногу не может. Известно, что телеведущая получила травму во время подготовки к проекту «Звезды» — она упала после неудачного прыжка.

Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем, — поделилась Кудрявцева.

Несмотря на перелом, знаменитость уже вернулась на телеэкраны. Для передвижения она использует костыли, а сустав фиксирует специальный отрез на ноге. Реабилитация займет несколько месяцев, в течение которых Кудрявцевой нужно будет ходить на лазер и массажи. От каблуков артистке пришлось отказаться навсегда.

Телеведущая также призналась, что после инцидента она не могла есть и похудела на два килограмма. По словам знаменитости, сильная боль отбивала весь аппетит.

Ранее Кудрявцева поделилась видео, на котором выходит на работу на костылях впервые после проведенной операции на ноге. Она сообщила, что провела месяц на больничном и готова приступить к работе. Кудрявцева показала, как садится в кресло ведущей шоу «Секрет на миллион» и отдает помощнику костыли.