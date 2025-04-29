Бузова закатила прощальную вечеринку перед отъездом из России Бузова опубликовала фото с прощальной вечеринки перед отъездом из России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась фото с прощальной вечеринки, прежде чем уехать из России. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость написала, что всех увидела, обняла и поцеловала. Впереди, отметила артистка, ее ждет увлекательное путешествие.

Всех увидела, обняла и поцеловала! Впереди меня ждет увлекательное путешествие, я с нетерпением его жду. Но улетать надолго от дома всегда тяжело, — поделилась Бузова.

На представленных кадрах можно заметить накрытый стол с устрицами и закусками. Певица также прогулялась по Москве. С подругами она делала уходовые процедуры и фотографировалась.

Родственники и близкие певицы побывали на прощальной вечеринке в честь ее отъезда. Бузова успела встретиться с отцом и подругами. После этого она провела некоторое время со своей собакой Евой.

В настоящий момент Бузова летит сложным маршрутом с пересадками и не добралась до пункта назначения. Пока неясно, когда звезда вернется в РФ.

Ранее Бузова сообщила поклонникам, что решила на неделю отказаться от косметики. Певица объяснила это желанием провести эксперимент. По словам артистки, лицо очень устало от ежедневного макияжа и регулярного недосыпания.