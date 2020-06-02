Бузова похвасталась новым кольцом за $10 тысяч

https://static.news.ru/photo/60e74fca-a4bc-11ea-bff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова показала своим подписчикам в Instagram новое кольцо с бриллиантами.

Певица похвасталась подарком от своего возлюбленного, блогера Давида Манукяна в сторис. Как утверждает пишущий о звёздах Telegram-канал «Только никому», стоимость кольца бренда Van Cleef составляет около $10 тысяч. Как отметил анонимный автор, подарок свидетельствует о том, что певица начала «получать дивиденды от пиар-поддержки» Манукяна на всех платформах.

buzova86/instagram

Певица и блогер состоят в отношениях уже около года. Бузова не раз заявляла, что снова хочет замуж, однако пара пока не торопится заключать брак.

Ранее Манукян похвастался в Instagram покупками в самых дорогих магазинах Москвы. Как писал NEWS.ru, некоторые подписчики блогера этот пост раскритиковали.